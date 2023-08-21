Беженцам из Украины в Ирландии грозит выселение в случае отказа платить за питание — СМИ 21 августа, 17:43 Украинские беженцы (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Украинские вынужденные переселенцы, которые живут в отеле в западноирландском графстве Мейо, волнуются из-за распоряжения правительства о том, что они должны платить за питание, сообщает издание Independent.

Ранее ирландское правительство заявило, что беженцы из Украины, проживающие в отелях и других местах с обслуживанием, должны будут платить за питание 10 евро со взрослого и 5 евро с ребенка каждый день.

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Однако такое решение возмутило жителей отеля Breaffy Woods возле Каслбара, в котором проживают 333 украинских беженца и 132 человека, ожидающих получения международной защиты из других стран.



В письме, направленном руководству отеля, украинские жители отеля заявили, что еда не соответствует стандартам, которые установлены Всемирной организацией здравоохранения, и является «не эквивалентной предложенной цене».



Также в письме украинцы выразили свою «обеспокоенность и коллективное несогласие» и написали, что переселенцы из других стран не должны платить за питание.

«Администрация отеля не обязывает жителей других национальностей оплачивать питание, что может быть расценено как случай дискриминации», — отмечается в письме.

Согласно схеме, которая была введена для уменьшения расходов для государства, мигранты, которые не хотят платить, будут рассматриваться как отказывающиеся от предоставленного жилья, и их будут просить уехать из страны.

«Прямая угроза выселения украинских семей, в случае неуплаты продовольственных взносов, нарушает условия директивы о временной защите в странах ЕС для лиц, перемещенных в результате российского вторжения в Украину, согласно которой предоставление жилья является обязательным», — говорится в письме.

Письмо, подписанное «жителями приемного центра Breaffy Woods», адресовано генеральному директору отеля Уилсону Берду.

В Ирландии находится около 85 тысяч украинских беженцев, которые получили временную защиту после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину. В отличие от искателей убежища, они могут работать или подавать заявление на социальные выплаты, включая пособие по безработице.

Украинцы, проживающие в отеле, 17 июля получили письмо от Департамента равенства, в котором отметили, что новые сборы за питание являются обязательными. Кроме того, в котором говорилось, что любые расходы на стирку белья или содержание домашних животных «больше не будут покрываться этим департаментом».

«Если вы не будете платить этот взнос за питание, поставщику услуг по размещению поручено сообщить об этом этот департамент, и вы не сможете остаться в этом помещении», — написал Департамент.

В отеле добавили, что им было рекомендовано переадресовать вопросы СМИ к правительству, и распространили заявление, в котором объясняется решение правительства от октября 2022 года ввести плату за питание для людей, которые пользуются временной защитой в «финансируемых государством местах проживания».

