Украинца приговорили к пожизненному заключению за убийство польского футболиста

В Польше приговорили к пожизненному заключению 37-летнего гражданина Украины Сергея В. за убийство 32-летнего Гжегожа К., вратаря футбольного клуба Гарбарния.

Как передает Polsat News, окружной суд Люблина признал украинца виновным в убийстве с особой жестокостью. Мужчина частично признал вину, заявив, что он действовал в целях самообороны.

Убийство польского спортсмена произошло в ночь на 17 сентября 2017 года. Украинец после ссоры в баре нанес жертве несколько смертельных ранений ножом, после чего ограбил его. По словам свидетелей, между мужчинами произошла ссора из-за женщины.

Тело Гжегожа К. на следующее утро обнаружили прохожие. На теле мужчины было по меньшей мере десять ножевых ранений.

Следователи установили, что к преступлению причастен Сергей В., который проживал в селе Куров и работал в одном из фермерских хозяйств. Подозреваемого, который пытался бежать в Украину, задержали в нескольких километрах от пункта пропуска в Дорогуске.

Смотрите также Снес два шлагбаума: из Польши в Украину пытался прорваться автомобиль