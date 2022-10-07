Украинских военных в Испании учат работать с зенитно-ракетными комплексами Aspide 7 октября, 22:30 Aspide (Фото:via Wikipedia)

В Испании военнослужащие Вооруженных сил Украины проходят курс обучения по использованию зенитно-ракетных комплексов средней дальности Aspide.

Как сообщает Министерство обороны Испании, место обучения украинских военных посетила глава ведомства Маргарита Роблес.

«Министр обороны Маргарита Роблес сегодня посетила эскадрилью поддержки воздушного развертывания (EADA) на авиабазе Сарагоса, где 19 украинских военнослужащих проходят обучение в рамках обязательства Министерства обороны по обеспечению устойчивой поддержки Украины», — говорится в сообщении.

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Как рассказали в ведомстве, в частности, украинские военные под командованием командира проходят инструктаж личного состава EADA по использованию зенитной системы, которая позволит им действовать автономно в районе боевых действий.

«Обучение было разделено на две части: одна для системных операторов и другая — для обслуживающего персонала (оружейники, механики и электронщики)», — отмечается в сообщении.

Министр обороны Испании также выразила поддержку Украине.

«Кроме обучения, которую вы проходите здесь, я хотела бы передать вам поддержку, приверженность и признание Украины всей Испанией. Ваше пребывание здесь является для нас способом показать вам нашу благодарность и восхищение. Весь украинский народ и вы показали, что вы храбрые и героические» , — подчеркнула Роблес.

Минобороны Испании отметили, что эта миссия по оказанию помощи в военной подготовке является частью мер поддержки Европейского Союза для Украины на фоне российской агрессии.

«Испания чувствует себя очень близкой к Украине, и мы будем поддерживать их до тех пор, пока Украина полностью не выиграет эту войну. Мы очень рады, что можем помочь вам. Украина дает пример мира, это пример для всех граждан, а также для испанских военных», — добавила министерша.

Миссия, которая изначально планировалась как трехнедельная, завершится на неделю позже — 14 октября, сообщил глава EADA полковник Воздушных сил Испании Карлос Форкано. Ожидается, что 1 ноября в Испанию прибудут дополнительные украинские военные.

Система Aspide, на которой учатся украинские военные и которая сейчас используется в ВВС, обеспечит украинской армии боеспособность, а также будет действовать как средство сдерживания, отметили в министерстве.

Aspide — итальянский класс управляемых ракет средней дальности для поражения воздушных целей, разработанный фирмой Selenia. В состав входят зенитные управляемые ракеты и ракеты класса «воздух-воздух». Конструкция ракеты базируется на американской RIM-7E Sea Sparrow.