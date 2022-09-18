Украинские военные официально выведены из состава миротворческой миссии ООН в ДР Конго

18 сентября, 14:45
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Украинские миротворцы покинули ДР Конго (Фото:@MonuscoF / Twitter)

Украинские миротворцы покинули ДР Конго (Фото:@MonuscoF / Twitter)

По запросу правительства Украины украинские войска официально выведены из состава миротворческой миссии ООН в Демократической Республике Конго.

Об этом сообщается в Twitter миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.

Командующий Силами генерал-лейтенант Маркос да Коста высоко оценил украинский 10-летний огромный вклад в служение народу ДР Конго.

Видео дня

https://twitter.com/MonuscoF/status/1570810186226634752

Украинские военные в количестве 13 человек принимали участие в миротворческой миссии в Конго. Ранее украинский миротворческий контингент базировался на востоке страны в городе Гома.

Украина располагала четырьмя боевыми вертолетами Ми-24, автомобильной и специальной техникой. Военные участвовали в миссии с 28 февраля 2012 года.

Еще в марте президент Украины Владимир Зеленский в связи с полномасштабной войной РФ против Украины отозвал украинских миротворцев из всех миссий в мире вместе с оборудованием.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Указ ООН Миротворческая миссия Миротворцы Демократическая Республика Конго Миротворцы ООН Миротворец Война России против Украины

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