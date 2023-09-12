В Британии сократили время подготовки украинских военных после жалоб местных жителей на шум — СМИ 12 сентября, 17:49 Учения украинских солдат в Великобритании (Фото:Sgt Jimmy Wise / UK MOD)

Министерство обороны Великобритании снизило активность тренировок украинских военнослужащих на базе в городе Лидд (графство Кент) после того, как местные жители пожаловались на шум. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Городской совет Лидда передал ведомству, что получил от жителей «жалобу» на взрывы и звуки выстрелов. Подполковник базы Марк Пауэлл после этого согласился принять меры для снижения уровня шума, заявив, что «намерен поддерживать близкие отношения» с горожанами.



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«В ответ на ряд писем по поводу шума я поручил своей команде пересмотреть наши процессы и могу сообщить, что мы сократили тренировки на 30%. Мы отказались от использования наиболее интенсивных дымовых эффектов и сократим продолжительность и интенсивность самых громких звуковых эффектов», — сказано в письме Пауэлла жителям Лидда, которое зачитали во время совещания горсовета.

В одном из писем, которое получил горсовет, 63-летний мужчина жаловался, что из-за «очень шумных взрывов» у него дома «дребезжат стекла». Другая местная пара была недовольна тем, что взрывы продолжаются до вечера.

Еще одна местная жительница, напротив, отметила, что неразумно ожидать тишины, живя рядом с военной базой.

'Они защищают страну. Нет смысла посылать туда людей, которые не обучены и не могут справиться со взрывами или стрельбой", — сказала она.

Дочь женщины, которая живет в Лондоне, но проводит много времени в доме матери, тоже заявила, что несколько лет назад шум был громче и она «не понимает, почему люди жалуются — база была тут [до них]».

Представитель Минобороны Британии заявил, что запланированное сокращение объемов подготовки в Лидде не повлияло на общую программу обучения украинских военных, в рамках которой были подготовлены уже более 23 тысяч бойцов.