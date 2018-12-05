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Украинские военные спасли миротворца ООН, которому пришлось 16 суток выживать в джунглях

Сегодня, 13:29
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Украинские пилоты нашли миротворца, когда ему удалось выбраться на открытую местность

Фото: Минобороны

Экипаж вертолета Вооруженных сил Украины спас миротворца ООН из Мали, которому на протяжении более чем двух недель пришлось самостоятельно выживать в джунглях республики Конго.

Как рассказали в Министерстве обороны, военный участвовал в операции против незаконного вооруженного формирования в регионе Северное Киву, однако потерял связь со своим подразделением.

При этом из-за плотной растительности и сложных погодных условий поисково-спасательная операция в течение 16 суток не давала результатов.

Несмотря на это, миротворец не поддался панике и сумел продержаться это время в джунглях в одиночку.

В итоге он сумел выйти на открытую местность, где его и обнаружили украинские пилоты, после чего эвакуировали.

Несмотря на истощение, сейчас жизни военного ничего не угрожает.

Теги:   Миротворцы ООН Демократическая Республика Конго Украинские военные

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