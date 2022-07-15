«Россия питается кровью других». Украинцы никогда не забудут ни одной смерти и будут мстить — интервью с Маркивым 15 июля, 17:20 Эксклюзив НВ Последствия ракетного удара России по центру Винницы, 14 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Россия всегда была кровавым государством, но не учитывает, что украинцы будут мстить за каждую смерть наших граждан, рассказал Радио НВ Виталий Маркив, офицер батальона оперативного назначения НГУ имени генерала Кульчицкого.

— Если говорить о Донецкой области, понятно, что рашисты давят. На сегодняшний день как вы опишете ситуацию на линии фронта?

— Ситуация очень непростая, но это можно понять по вышеуказанным обстоятельствам. У врага есть огромный запас вооружения, техники, устаревшей техники и человеческого ресурса, которого они не жалеют и работают как по книге времен Советского Союза. То есть они планируют, как говорил Жуков «еще матери нарожают». Забрасывают своими телами наши подразделения и расчет очень неровный. Но, что касается наших подразделений, разница между нами и орками — что мы защищаем свою страну, нам некуда деваться. Мы будем защищать и сражаться до победы, до освобождения всей нашей территории Украины. Ситуация конечно сложная, но благодаря помощи наших международных партнеров, благодаря долгожданным ракетным HIMARS, мы наносим беспощадные удары по их тыловым частям. Враг злится, и в ответ мы, к сожалению, получим контрудары. Но, соответственно, мы видим, что они не бьют по военной инфраструктуре, хотя у них это описывается, что они ударили по военным частям, а мы видим, что гибнут мирные люди, гибнут дети. Украина — это такой народ, такая нация — она точно не забудет и не простит. Поэтому мы обязательно отомстим за каждую унесенную жизнь, за каждого ребенка, за каждого раненого, за каждого нашего героя, положившего жизнь за нашу родину. Мы победим, здесь нет сомнений. Трудно будет, но главное верить и бороться, потому что у нас не будет другой альтернативы, иного варианта.

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— Вы офицер, инструктор в батальоне, да. Можете ли вы рассказать, что входит в сферу вашей компетенции. Судя по этой должности, вы учите бойцов, возможно, и новым типам вооружений?

— Что касается моей компетенции, я уже в батальоне служу с 2014 года. Я один из ветеранов, которые еще с Майдана пошли защищать, вступили в ряды добровольцами. С тех пор по 2017 год я неоднократно был на разных международных учениях, проходил с нашими иностранными партнерами и изучал различные тактики введения боя. Что касается нашего подразделения, я уже говорил, что уже девятый год мы непрерывно защищаем и выполняем служебно-боевые задачи. Да, возможно наше подразделение не особо отличалось и не ходило, так сказать, по медийности. Но ребята всегда работали, работают и будут работать. Входит, что по вооружению: у нас сейчас тоже есть образцы и новейшего вооружения, которое обеспечивается. Конечно, не слишком хватает, но это понятно. Будем ждать, чтобы было гораздо больше оружия, чтобы мы защитили достойно всю нашу территорию.

— Вы вернулись сейчас с юга, были на юге. Как ситуация отличается на юге Украины? Мы с вами слышали задачу, которую поставил президент Зеленский — это деоккупация юга. Разумеется, украинцы такие максималисты, они ожидают, что это будет происходить в ближайшее время. Хотя мы с вами понимаем, что и на юге также ситуация сложная. Ваши впечатления о том, что вы увидели на южном фронте?

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