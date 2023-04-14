Украинские военнослужащие завершили обучение на САУ Caesar в Дании 14 апреля, 18:55 САУ Caesar (Фото:via Wikipedia)

Украинские военные завершили обучение на самоходных артиллерийских установках Caesar в Дании. Вооружение планируют отправить в Украину в ближайшие недели.

Об этом сообщает Минобороны Дании.

Правительство Дании в январе при поддержке парламента решило передать Украине все 19 САУ Caesar, которые заказало во Франции. Помимо передачи техники Дания пообещала провести подготовку украинских военных.

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Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сегодня посетил последнюю группу украинцев, которые проходили обучение.

«На данный момент обучение и тренировка завершены, и украинцы готовы к использованию системы», — отметили в ведомстве.

Также сообщается, что в целом Дания предоставила Украине военную поддержку в 830 млн евро.