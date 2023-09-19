«Нетипичная для региона атака». Украинские спецслужбы, вероятно, нанесли удар по силам Вагнера в Судане — CNN
Атака на силы Вагнера в Судане (Фото:Скриншот видео CNN)
Удары были нанесены через два дня после того, как «вагнеровцы» доставили крупную партию оружия в Судан, говорится в материале.
Украинский военный источник CNN охарактеризовал операцию как работу «несуданских военных». На вопрос о том, стоит ли за атаками Украина, собеседник ответил только, что «вероятно, ответственность за это несут украинские спецслужбы».
На видеоматериалах, полученных CNN, выявили отличительные черты атак дронов в украинском стиле.
Два коммерчески доступных дрона, широко используемые украинцами, участвовали как минимум в восьми ударах, при этом на контроллере дрона был виден украинский текст.
На видео с монитора контроллера дрона виден текст на английском и украинском языках, в том числе Зупинити.
Эксперты также заявили, что использованная тактика, а именно схема пикирования дронов прямо на цель, была весьма необычной для Судана.
Высокопоставленный суданский военный источник заявил, что он «не знал об украинской операции в Судане» и не верит в это.