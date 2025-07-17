По данным Astra, в ночь на 17 июля украинские дроны поразили АО Щекиноазот. По меньшей мере четыре БпЛА попали по заводу, возник пожар, сообщили источники Telegram-канала в МЧС РФ.

Реклама

После атаки на предприятие была повреждена одна из ректификационных колонн, что повлекло утечку и возгорание, сообщили работники завода.

Кроме того, поврежден паропровод высокого давления, который соединяет хранилище с теплоэлектроцентралью (ТЭЦ) и транспортирует перегретый пар к производственным установкам. Также повреждена крыша печи на линии производства метанола. Из-за инцидента завод временно прекратил работу, работников эвакуировали.

Astra сообщал, что утром 17 июля после атаки беспилотника жители Щекино видели пожар. В то же время губернатор Тульской области заявил лишь, что «обломки» БпЛА упали на территорию одного из местных предприятий.

На сайте предприятия отмечается, что Щекиноазот является одним из ведущих производителей промышленной химии в России. Компания производит метанол, капролактам, минеральные удобрения и серную кислоту. В ее состав также входит ОАО Химволокно.

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, это важное предприятие по производству аммиака, метанола и карбамида. Все эти вещества — основа взрывчатки, твердого ракетного топлива, синтетических материалов для ВПК РФ.

«Без этого предприятия нарушается цикл производства ракет, дронов и взрывчатки для армии РФ», — отметил Коваленко.