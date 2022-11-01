В Нидерландах ужесточили правила трудоустройства для беженцев из Украины 1 ноября, 11:23 Украинцы в Нидерландах могут устроиться на работу только со специальной отметкой в паспорте (Фото:Консульское подразделение Посольства Украины в Королевстве Нидерланды / Facebook)

С 1 ноября в Нидерландах ужесточили условия трудоустройства для украинских беженцев: в стране завершился переходный период, позволявший устраиваться на работу без особого вида документов.



Українські біженці, які мають намір влаштуватися на роботу Нідерландах та зареєстровані в цій країні, з 1 листопада 2022 року повинні обов’язково мати позначку-вклейку в паспорті чи аналогічний документ, яка підтверджує статус тимчасового захисту.

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«З 1 листопада 2022 року наклейка чи документ О-документ від Служби імміграції та натуралізації (IND) є обов’язковими для українців, які перебувають в Нідерландах через війну, при працевлаштуванні», — йдеться у повідомленні уряду країни, яке цитує Укрінформ

Така наклейка в паспорті є доказом про надання тимчасового захисту та відкриває доступ до ринку праці.

Закони Нідерландів дозволяють працевлаштування іноземних громадян лише після отримання роботодавцем відповідного дозволу. Але для українців, які тікали від війни, влада вирішила зробити виняток. З 1 квітня 2022 року діяло звільнення роботодавців від зобов’язання отримувати дозвіл на роботу для українців.

Це був перехідний період, протягом якого українцям була надана можливість оформити всі потрібні документи в IND, які підтверджують статус тимчасово переміщених осіб. Цей статус дає українцям право працювати в Нідерландах.

Перехідний період завершився 31 жовтня. Це означає, що з 1 листопада 2022 року українці, які опинилися в Нідерландах через війну, можуть продемонструвати, що на них поширюється Директива про тимчасовий захист, лише якщо людина має відповідну наклейку в паспорті або O-документ, виданий IND.

Для цього українцям необхідно звернутися в служби імміграції та натуралізації (IND) у місті перебування. Утім, нині через брак персоналу ця служба перевантажена, що уповільнює її роботу.