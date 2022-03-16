В Литву прибыло более 14 тысяч беженцев из Украины 16 марта, 06:00 Цей матеріал також доступний українською Беженцы спасаются от российского вторжения (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

В Литву прибыли почти 14 тысяч украинцев, спасающихся от полномасштабного вторжения России. Что для них было подготовлено?



Об этом сообщает национальное телерадиовещание LRT.



Литовские некоммерческие организации сообщают, что собранных 2,2 млн. евро пожертвований, которые были переданы Красному Кресту, должно хватить для выделения беженцам до апреля.

Украинским беженцам в Литве собрали более 10 тысяч продуктовых пакетов. Кроме того, в Украину отправили 100 тонн продуктов питания.

Также для украинцев организуют бесплатное изучение литовского языка, сообщает Вильнюсское городское самоуправление.

Обучение первых групп начнется уже 16−18 марта, далее будут сформированы и другие группы. Курс обучения состоит из 25 занятий, продолжительность — 3 месяца. Отмечено, что участникам предоставят все необходимые для занятий материалы.

Уроки будут проводить студенты-волонтеры и преподаватели филологического факультета Вильнюсского университета

Ранее НВ сообщал, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встретился с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом для работы по ускорению европейской интеграции Украины.

В своем Twitter Кулеба отметил, что Ландсбергис — первый министр иностранных дел, посетивший Украину с начала российского вторжения.

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