Юрист объяснил, придется ли украинским беженцам в Германии возвращать выплаты, полученные после 1 апреля

По словам юриста, решения о назначении социальных выплат в ФРГ принимаются, как правило, на год и лишь в исключительных случаях — на шесть месяцев. (Фото: Fabrizio Bensch/Reuters)

Украинцам в Германии, которые обратились за получением временной защиты от войны после 1 апреля 2025 года , будут платить меньше, чем тем, кто прибыл раньше, но возвращать «лишние» полученные выплаты, по всей вероятности, не придется.

Об этом заявил 10 июля в комментарии Deutsche Welle эксперт по вопросам социальной защиты юридической компании Plagemann Rechtsanwälte Томас Франц.

«Тем, кто получил от органов социальной защиты или Джобцентра решение о предоставлении выплат (Bewilligungsbescheid), возвращать ничего не придется», — отметил он и сослался на практику немецких судебных решений в подобных случаях.

По словам Франца, решения о назначении социальных выплат в ФРГ принимаются, как правило, на год и лишь в исключительных случаях — на шесть месяцев. Соответственно те украинцы, которым уже назначили выплаты на год, могут рассчитывать на эти деньги, считает юрист.

Как говорит Франц, в немецкой юридической практике данный принцип описывается как Vertrauensschutz — то есть чиновники «не имеют права» подрывать доверие граждан к власти, отменяя уже утвержденные социальные гарантии.

В то же время Франц предупредил украинцев, что из-за «подвешенной» ситуации в ожидании изменений в законах сотрудники немецких ведомств могут в отдельных случаях затягивать с принятием решений о выплатах. При этом, как напоминает юрист, подавать в суд на государственные органы из-за затягивания решений де-факто можно не раньше, чем через шесть месяцев с момента подачи заявки на получение выплат.

Как сообщает Deutsche Welle, украинцам, которые обратились в Германии за получением временной защиты от войны после 1 апреля 2025 года, будут платить меньше, чем тем, кто прибыл раньше — 441 евро вместо 563 евро на человека.

О данном решении еще весной объявили представители новой правительственной коалиции в ФРГ — блока ХДС/ХСС и партии СДПГ. Они предложили платить новоприбывшим украинцам деньги в размере прожиточного минимума для просителей убежища со всего мира (вместо выплат на уровне для безработных немцев, как было ранее).

В Федеральном министерстве труда и социальных вопросов Германии не смогли ответить в запросе Deutsche Welle, когда именно вступят в силу вышеуказанные изменения.

«Министерство ведет подготовку к законодательному процессу. Цель — как можно быстрее одобрить изменения на заседании Кабинета министров», —чиновники.

Но, как отметили в ведомстве, поскольку проекты соответствующих изменений в законы еще даже не поступали на рассмотрение Бундестага, то процесс, вероятно, продлится еще не один месяц, подытожило издание.