Почти 70% немцев не хотят, чтобы Германия выплачивала беженцам из Украины пособия бюргергельд (Фото: REUTERS/Christian Mang)

Большинство немцев выступают против выплат гражданских пособий (Bürgergeld, или бюргергельд) украинским беженцами и хотят возвращения мужчин призывного возраста в Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса института исследования общественного мнения INSA, пишет DW .

Две трети (66%) опрошенных немцев ответили нет на вопрос о том, должны ли все украинские беженцы в Германии получать гражданское пособие. 17% респондентов согласились с выплатой украинцам, 7% опрошенных сказали, что им все равно, а 10% - затруднились ответить.

На вопрос, должны ли украинские мужчины призывного возраста, живущие в Германии, вернуться в Украину, 62% немцев ответили утвердительно. Против выступили только 18%. Еще 8% сказали, что их не волнует этот вопрос, а 12% не дали ответа.

Опрос проводился 16 и 17 октября с участием 1003 респондентов.

DW отмечает, что в Германии по состоянию на март 2025 года бюргергельд получали 701 тысяча украинцев. Из них 502 тысячи — трудоспособные граждане возрастом от 15 до 66 лет. По сравнению с прошлым годом их число сократилось примерно на 4300 человек.

Ранее сообщалось, что в Германии обнаружили около 568 человек, которые имели украинский и венгерский паспорта и получали пособие для беженцев из Украины.