Болгария продлила программу бесплатного размещения украинцев, но переселит беженцев на госбазы 1 ноября, 11:43 Болгария — одна из немногих стран ЕС, которые относительно просто обеспечивают украинцев жильем (Фото:Посольство Украины в Болгарии via Facebook)

Правительство Болгарии продлевает жилищную программу для украинских беженцев, однако вместо гостиниц их теперь будут размещать на государственных базах отдыха.

О таком решении объявил вице-премьер, министр внутренних дел Болгарии Ивана Демерджиев, сообщает Болгарское национальное радио (BNR).

31 октября в Болгарии истек срок действия программы размещения в гостиницах беженцев, вынужденных выехать из Украины из-за войны. Теперь украинских беженцев, ранее расселенных в гостинцах, в течение 15 дней переселят на госбазы.

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Комментируя вопрос, как долго беженцы из Украины смогут находиться на таких базах, Демерджиев заверил, что у нынешнего правительства Болгарии «нет планов прекращать эту помощь в зимний период». Министр также подчеркнул, что на сегодня Болгария остается одной из немногих стран, которые бесплатно предоставляют украинцам жилье на «неопределенный срок», в этом ряду он также назвал Ирландию и Кипр.

На сегодня Болгария выплатила владельцам гостиниц почти 523 млн левов (9,8 млрд грн) за размещение украинских беженцев, из которых 200 млн из государственного бюджета, а остальное — за счет реструктуризации европейских программ. Владельцы гостиниц получат платежи и за сентябрь; у них будет 15 дней на подачу апелляции, если они не получили запрошенные суммы.

В Болгарии в настоящее время зарегистрировано 142,81 тыс. украинских беженцев. За октябрь месяц их количество увеличилось на 6,6 тыс., в сентябре — на 4,3 тыс.