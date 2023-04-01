Ирландия снимает запрет на выселение украинских беженцев 1 апреля, 13:15 Украинцы во время парада святого Патрика в ирландском городе Корк (Фото:Together-Razem Centre via Facebook)

С 1 апреля правительство ирландского премьера Лео Варадкара снимает действовавший в течение зимы запрет на выселение украинских беженцев.

Это связано с жилищной проблемой в Ирландии, где не хватает 250 тысяч мест проживания.

«Сейчас мы приняли 58 тысяч украинцев, а еще 20 тысяч получили международную защиту. С жильем есть большая проблема», — рассказал ирландский министр по иммиграции Родерих О'Горман.

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Самая популярная партия страны и оппозиционная группа Sinn Féin (Мы сами) заявляет, что в этом году может быть принудительно выселено 10 тысяч человек. Ее представители призывают правительство « проявить немного сочувствия» и продлить запрет на выселение.

В октябре 2022 года в Ирландии был введен запрет на выселение из-за роста стоимости жизни. Чиновники рассматривали это как временную меру, но утверждают, что отмена запрета на выселение защитит права домовладельцев, которые, например, столкнулись с арендной задолженностью или планируют продать недвижимость.