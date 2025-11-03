Украинские дроны теперь могут достигать целей на расстоянии до 1000 километров, что существенно меняет географию войны, сообщает Euronews . Беспилотники собирают в секретном месте в сельской местности ночью и запускаются почти бесшумно.

С лета 2025 года Украина усилила кампанию ударов беспилотниками по стратегическим объектам России, уточняет издание.

Построенные в подпольных мастерских украинские дальнобойные беспилотники нанесли серии ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, топливным складам и военным логистическим центрам — ослабляя энергетическую инфраструктуру и вынуждая Москву вводить ограничения на поставки топлива.

Также в материале говорится, что в секретных местах на западе Украины формируются колонны ударных дронов, стартующих с импровизированных взлетно-посадочных полос и направляющихся вглубь российской территории.

Командир с позывным Фидель, который руководит одной из операций, рассказал, что дальность полета украинских беспилотников за год выросла вдвое.

«Вместо того, чтобы пролетать 500 километров, теперь они пролетают 1000. Мы хотим достичь наилучшего результата. Для нас это святая миссия», — отметил он.

Инфографика: NV

Среди главных моделей — беспилотник Лютый. Простота его конструкции позволяет быстро собирать аппараты и менять их под конкретные задачи.

Себестоимость одного такого дрона составляет около 55 тысяч долларов, что в десятки раз дешевле систем ПВО, которыми Россия пытается их сбивать, уточняет издание.

Западные аналитики утверждают, что атаки на российскую энергетическую инфраструктуру до сих пор имели серьезное, но не разрушительное влияние.

Украинские беспилотники неоднократно поражали 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов, что составляет около 38% номинальной мощности нефтепереработки страны, согласно недавнему обзору Фонда Карнеги.

Однако утверждается, что фактическое влияние было значительно более ограниченным: большинство заводов восстанавливали работу в течение нескольких недель, а объемы нефтепереработки в России были ограничены простоем мощностей и имеющимися излишками топлива.

31 октября в Московской области России зафиксировали масштабное отключение электроэнергии. По данным российских медиа, блэкаут произошел в результате атаки дронов на энергетические объекты региона.

В тот же день Военно-морские силы ВСУ сообщили, что нанесли ракетный удар по Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска в России. По данным ВМС, эти объекты поставляли энергию военным предприятиям в регионе.

13 октября временно оккупированный Крым атаковали дроны. Мониторинговый Telegram-канал Крымский ветер писал о вероятном попадании в Таврийскую ТЭС.

25 октября российские СМИ утверждали, что удар по дамбе Белгородского водохранилища украинские войска нанесли ракетами HIMARS.

Позже губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что были повреждены несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень дамбы.

26 октября командующий Сил беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди подтвердил атаку на дамбу. По его словам, удар по дамбе Белгородского водохранилища нанесли бойцы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем, трансформированного из 14-го полка СБС.