Украинская разведка назвала страны, которые помогают России в войне 9 ноября, 14:18 Вадим Скибицкий (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Россия обращалась за помощью для ведения войны против Украины не только к Ирану, но и к Китаю и Северной Корее. Кроме того, Казахстан и Узбекистан помогают РФ обходить санкции.



Об этом сообщил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью La Repubblica.

«Они также обращались в Китай и Северную Корею, возможно, в Кыргызстан, за поставками оружия, в частности шаров для РСЗО - Смерч и Ураган. Есть страны, такие как Казахстан и Узбекистан, которые помогают России обходить санкции, продавая им американские и японские гражданские компоненты, необходимые для создания ракет», – сказал он.



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Представитель ГУР отметил, что у россиян нет суперсовременного оружия, которое они демонстрируют на военных парадах.



«Это просто инсценировка. Москва не может сама производить высокотехнологичное оружие, поэтому обращается к другим странам», — добавил Скибицкий.

