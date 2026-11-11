Политик, чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Безсмертный в интервью Radio NV рассказал, что, по данным итальянских СМИ, итальянские наркосиндикаты пытались распространить свое влияние на Украину, но им это не удалось.

«Если посмотреть на влияние наркосиндикатов на европейском континенте, на евразийском континенте, то интересно наблюдать за территорией Украины. На территорию Украины не распространили свое влияние ни итальянская Ндрангета, ни Коза ностра. А все время задавали вопрос, почему так случилось, что эти известные на весь мир транснациональные наркосиндикаты не имели влияния на Украине», — сказал Безсмертный в эфире Radio NV.

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По его словам, это означает, что украинская система наркоторговли интегрировалась в международную наркопреступность.

«На самом деле это (украинские наркоторговцы – ред.), если хотите, высшая лига с точки зрения мировой преступности. Причем ее особенность состоит в том, что она является составной частью транснациональной модели, но внутри эта система почти автономна. Она никого не пускала из посторонних, хотя не раз были претензии на это. И даже об этом пишут итальянские издания, что были попытки отдельных наркосиндикатов проникнуть на территорию Украины. Однако их здесь выбивали. Это вещи, которые сейчас описывают», - заявил дипломат.

По словам Безсмертного, в Украину не зашли ни Каморра, ни Ндрангета, ни Коза ностра, в то время как территория России «в этом направлении подчинена Ндрангете».

«Я думаю, что на самом деле этот так называемый Химпром тоже является составной частью какой-то структуры, одной из трех. Возможно, еще там ноги растут либо из Китая, либо из Токио. Там тоже две организации, известные на весь мир. … Даже если брать большие аналитические материалы о преступном мире, транснациональных группировках, особенно наркосиндикатах, торговле людьми, оружием, золотом, черном рынке углеводородов, то удивительная особенность: если в вопросах углеводородов Украина всегда была частью, то в вопросах, которые сейчас появились, Украина всегда была автономной единицей. Из-за того, что существовала своя традиция, свои системы организации», — объяснил дипломат.

По его словам, итальянские, европейские и азиатские синдикаты «делали из этого проблему», потому что Украина для них была недоступной, а причиной этого было сращение государственных структур и преступной группировки.

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Наркосиндикат Химпром — что известно

4 ноября НАБУ и САП заявили, что в рамках дела Карфаген разоблачили наркосиндикат с российским следом, который, по версии следствия, действовал под прикрытием должностных лиц СБУ и Нацполиции. Его участников подозревают в организации работы мошеннических колл-центров, торговле наркотиками, производстве контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

5 ноября начальник Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Дмитрий Торгало подтвердил, что лидер транснациональной преступной группировки Химпром Егор Левченко (Мексиканец) лично угрожал ему и его подчиненным. Перед этим прокурор САП Николай Карась, комментируя записи НАБУ, сделанные в рамках операции Карфаген, подтвердил Слідству.Інфо, что Мексиканец на них говорил именно о Торгале.

«„Бесит сильно тупая мразь, завтра снова обыски. Пошел ты на х*й, Торгало. $500 тысяч, если жену обольют кислотой“ — так на записях, обнародованных Нацполицией еще 22 апреля 2026 года, говорит лидер транснациональной преступной группировки Химпром Егор Левченко (Мексиканец). Он говорит о Дмитрии Торгале», — сообщили расследователи.

В новых записях НАБУ Мексиканец уже предлагал $2 млн за отстранение Торгала от должности в Нацполиции. Сумму и предложение фигурант называл, когда обсуждал предстоящие обыски в магазинах, где, по данным следствия, продавали наркотики.

6 ноября руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что главарь российского наркосиндиката Химпром обсуждал подкуп тогдашнего руководителя МВД Игоря Клименко, чтобы тот не инициировал запрет химических формул их наркотиков.

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Абакумов отметил, что лидер картеля по кличке Мексиканец (Егор Буркин) искал возможность заблокировать решение Министерства внутренних дел о внесении синтетических веществ группировки в список запрещенных веществ.

Он подчеркнул, что детективы выясняют круг лиц, которые заявляли о своем влиянии на министра внутренних дел и планировали получить долю в криминальном бизнесе. Абакумов добавил, что наркосиндикат имел колоссальные теневые бюджеты и предлагал $2 млн только за увольнение одного должностного лица, которое отказывалось договариваться с ним.