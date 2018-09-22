"Украинского диверсанта" Лимешка этапировали в Ставропольский край

Фигуранта "дела украинских диверсантов" Геннадия Лимешка, осужденного в оккупированном Крыму, этапировали в населенный пункт Дидимкин Ставропольского края РФ. Об этом сообщила его жена Ирина Лимешко в Facebook.

"Я уже готовлю просьба к украинского консула в Ростове-на-Дону, чтобы встретился с ним и проверил его условия пребывания в колонии", – отметила жена.

Она также сообщила, что обратится в МИД Украины о предоставлении мужу адвоката, который бы посещал его в колонии и держал связь с семьей.

Ранее сообщалось, что 9 августа осужденного оккупационными властями Крыма "украинского диверсанта" Геннадия Лимешка этапировали из Симферополя в Россию. Сообщалось, что он находился в Краснодаре.

Напомним, подконтрольный Кремлю Судакский городской суд приговорил украинца Геннадия Лимешка к восьми годам лишения свободы за "незаконное изготовление, перевозку и хранение боеприпасов и взрывчатых веществ".

В августе 2017 года российские силовики задержали украинца Геннадия Лимешка "при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак-Новый мир" в оккупированном Крыму.

Позже ФСБ РФ обнародовала видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешком 1992 года рождения и заявил, что якобы готовил диверсии на территории полуострова.

В Минобороны Украины сообщили, что Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае из-за служебного несоответствия.