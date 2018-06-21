21 июня 2018, четверг

Украинец, задержанный в Словакии по линии Интерпола, был членом Правого сектора - СМИ

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Владимир Гласнер, бывший начальник штаба Правого сектора на Закарпатье
Фото zakarpattya.net.ua

Владимир Гласнер, бывший начальник штаба Правого сектора на Закарпатье

Украинцем, которого по обвинению в терроризме задержали в Словакии в ответ на запрос Киева по линии Интерпола, является Владимир Гласнер ("Глок") - бывший член Добровольческого украинского корпуса Правый сектор, сообщает LB.ua со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Гласнер с 31 мая 2016 года находился в розыске по запросу Закарпатской прокуратуры. Его подозревают в совершении правонарушений по целому ряду статей Уголовного кодекса: ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение), ст. 129 (угроза убийством), ст.258 (теракт), ст. 257 (бандитизм).

Данные национального управления полиции в Закарпатской области

Как отмечает LB.ua, в марте 2015 года Гласнера освободили от обязанностей начальника штаба батальона Добровольческого украинского корпуса Правый сектор.

В четверг, 21 июня, стало известно, что в словацком городе Кощице задержали украинца, которого разыскивали в Украине по подозрению в терроризме.

По данным словацкого издания Teraz, в официальных словацких документах он фигурирует как Владимир Г. Издание также сообщает, что 21 июня Региональный суд Кошице избрал ему меру пресечения в виде ареста, а задержан он был еще 18 июня.

Задержанный решил обжаловать решение Кошицкого суда в Верховном суде Словакии.

По данным noviny.sk, мужчина был задержан по запросу Киева по линии Интерпола. Украинец жил в Словакии последние два года. У него был венгерский паспорт на подставное имя.

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