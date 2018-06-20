Украинец выбежал на поле во время матча сборной России на ЧМ-2018

В Москве суд оштрафовал болельщика из Украины, который выбежал на поле во время матча Россия-Саудовская Аравия Чемпионата мира по футболу.
Как сообщает Интерфакс-Украина, гражданина Украины Кравченко С.В. оштрафовали на семь тысяч рублей.
Кроме того, ему также запрещено посещать официальные спортивные мероприятия в течение шести месяцев.
На судебном заседании болельщик признал свою вину.
Протокол об административном правонарушении в отношении украинского болельщика был составлен после того, как в Лужниках во время матча между сборными Саудовской Аравией и России он выбежал на игровое поле, доступ куда ограничен организатором.
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