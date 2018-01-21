Украинец, погибший в Кабуле, был сотрудником отечественной авиакомпании - МИД

Кирилич добавил, что есть вероятность того, что погибших украинцев было больше

Погибший в Кабуле украинец был сотрудником одной из отечественных авиакомпаний.

Об этом заявил начальник консульского Управления обеспечения МИД Василий Кирилич, передает 112 Украина.

"Погибший гражданин Украины был сотрудником одной из украинских авиакомпаний, которая работала на авиарынке Афганистана", - заявил Кирилич.

Кирилич добавил, что есть вероятность того, что погибших украинцев было больше, однако информацию должен лично проверить консул, который едет в Кабул.

"Есть опасность, что количество погибших граждан Украины может быть больше, чем один. Этот вопрос требует уточнения после прибытия консула Украины в Кабул, после его контактов с правоохранительными и другими органами он получит более точную информацию, и мы тогда сможем ее обнародовать", - заявил Кирилич.

Напомним, вечером 20 января группа неизвестных, вооруженных огнестрельным оружием и гранатами, напала на отель Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле. По данным представителей афганских властей, четверо нападавших ворвались в отель и открыли огонь по его гостям.

Сообщалось о гибели гражданина Украины. Позже МИД Украины сообщил о "погибших украинцах", что фактически означает увеличение числа жертв среди граждан Украины.