Украинец совершил попытку самосожжения под зданием генконсульства Украины в Кракове

13 апреля, 11:04
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Украинец поджег себя под зданием генконсульства Украины в Кракове (Фото:Генеральное консульство Украины в Кракове / Facebook)

Украинец поджег себя под зданием генконсульства Украины в Кракове (Фото:Генеральное консульство Украины в Кракове / Facebook)

Утром в четверг, 13 апреля, возле здания генконсульства Украины в Кракове украинец, проживавший в Польше, совершил попытку самосожжения.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии NV.

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас ему оказывают срочную медицинскую помощь. Состояние украинца критическое.

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В МИД сообщили, что генконсульство взаимодействует с польскими правоохранителями, начавшими расследование, чтобы установить причину и все обстоятельства трагедии.

Консулы также контролируют предоставление медицинской помощи гражданину, устанавливают связь с его родными.

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По данным польского RMF24, мужчине 63 года.

Как пишет издание со ссылкой на городскую полицию, инцидент произошел около восьми утра. Мужчина, стоявший под генконсульством, начал выкрикивать лозунги на украинском языке, после чего поджег себя легковоспламеняющимся веществом.

Он, в частности, выкрикивал призывы вернуться на родину и защищать страну от россиян. Мужчина обращался к украинским мужчинам, собравшимся перед консульством.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Польша Мобилизация МИД Украины Генконсульство Мобилизация в украине Уклонение от мобилизации Самосожжение Выезд за границу Война России против Украины

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