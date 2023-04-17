В Кракове умер украинец, который поджег себя перед зданием генконсульства Украины 17 апреля, 20:12 Украинец поджег себя под зданием генконсульства Украины в Кракове (Фото:Генеральное консульство Украины в Кракове / Facebook)

Украинец, который поджег себя у генерального консульства Украины в Кракове 13 апреля, скончался. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на пресс-секретаря больницы.

63-летнего мужчину госпитализировали в критическом состоянии, врачи сделали ему операцию, но не смогли спасти.

Инцидент произошел около восьми утра 13 апреля. Мужчина, стоявший под генконсульством, начал выкрикивать лозунги на украинском, после чего облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег. По данным СМИ, он в том числе выкрикивал призывы вернуться на родину и защищать страну от российских оккупантов. Мужчина обращался к соотечественникам, собравшимся перед зданием.

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В МИД Украины пока не комментировали трагедию.