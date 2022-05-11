Украине придется еще сто лет бороться с последствиями войны — Шольц

11 мая, 19:24
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Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украине придется еще сто лет бороться с последствиями войны из-за взрывоопасных предметов. Об этом сообщает Welt.

Война России против Украины — главные события 11 мая

«Каждый, кто живет в Германии, знает, что бомбы, упавшие сюда во время Второй мировой войны, обнаруживаются и сегодня», — заявил канцлер.

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Шольц добавил, что российская агрессивная война — это не только война против Украины, «но и война с последствиями для всего мира», подразумевая рост цен на энергоносители и продовольствие и угрозу голодных кризисов в более бедных странах.

Ранее в ГСЧС сообщала, что на разминирование территории Украины после боевых действий и ухода российских оккупантов может уйти пять-десять лет.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Германия Разминирование Война в Украине Олаф Шольц

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