Украине может получить системы IRIS-T от Германии в начале сентября — глава МИД Бербок

27 июля, 17:26
Система IRIS-T SLM (Фото:diehl.com)

Система IRIS-T SLM (Фото:diehl.com)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин сможет передать Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T в конце августа или сентябре.

В интервью Радио Свобода она объяснила, что сперва эта система предназначалась для другой страны, однако все же Германия решила передать ее Украине.

Читайте также:
«Отработали» по оккупантам. В Минобороны показали работу немецких гаубиц PzH 2000 на поле боя — видео

«Мы также поставляем систему противовоздушной обороны IRIS-T. Ну, я надеюсь, что в конце лета, в начале сентября… И это на завершающей стадии производства, оно должно было отправиться в другую страну. Поэтому нам пришлось договориться с другой страной, что они уступят, что эта система может пойти в Украину. И я очень надеюсь, что мы сможем сделать это с большим количеством этих систем IRIS-Т», — сказала она.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=A4KDRcQTsLU

27 июля немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что правительство Германии одобрило продажу Украине 100 гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Инфографика: НВ
Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Германия Российская агрессия Военная помощь Анналена Бербок Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дмитрий Орешкин
Российский политолог
Увиливая от войны. Сколько еще продержится Лукашенко?

Сейчас Лукашенко маневрирует, это еще какое-то время будет срабатывать, но вечно продолжаться не может. Что же будет, когда перед ним станет вопрос личного выживания

27 июля, 16:03
Мнения
Ocean Plaza больше не работает (Фото:Oleksandr Prykhodko / Alamy via Reuters)
Сюжет
Первый шаг к национализации? /
Почему закрылся ТРЦ Ocean Plaza — война, арест, российские владельцы
27 июля, 10:20
Ритейл/Недвижимость
Без идеалов: не имея адекватных моделей поведения и позитивных социальных ролей, русское общество обречено на деградацию. (Фото:REUTERS/Tatyana Makeyeva)
«Россия будет долго деградировать» /
Ректор КШЭ — об отличиях россиян от других народов и о рисках власти в Украине после войны
27 июля, 07:03
Политика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X