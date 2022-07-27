Украине может получить системы IRIS-T от Германии в начале сентября — глава МИД Бербок 27 июля, 17:26 Система IRIS-T SLM (Фото:diehl.com)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин сможет передать Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T в конце августа или сентябре.

В интервью Радио Свобода она объяснила, что сперва эта система предназначалась для другой страны, однако все же Германия решила передать ее Украине.

«Мы также поставляем систему противовоздушной обороны IRIS-T. Ну, я надеюсь, что в конце лета, в начале сентября… И это на завершающей стадии производства, оно должно было отправиться в другую страну. Поэтому нам пришлось договориться с другой страной, что они уступят, что эта система может пойти в Украину. И я очень надеюсь, что мы сможем сделать это с большим количеством этих систем IRIS-Т», — сказала она.

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27 июля немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что правительство Германии одобрило продажу Украине 100 гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Инфографика: НВ

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