Украина получит пакистанские ПЗРК Anza Mark-II 29 апреля, 03:10 ПЗРК Anza Mark-II (Фото:Милитарный)

Украине через Польшу будут переданы переносные зенитно-ракетные комплексы Anza Mark-II пакистанского производства.

Об этом сообщает Милитарный.

Отмечается, что в феврале 2023 года Польша подписала меморандум с пакистанской стороной по поставкам вооружения. Посредником выступит компаний PHU Lechmar LLC.

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Компании Millennium Technologies из Карачи и Omida Sea and Air из Польши ведут переговоры по соглашению о транспортировке.

ПЗРК Anza Mark-II были разработаны пакистанской организацией Institute of Industrial Control Systems (IICS). Зенитные ракеты Anza MK-1, Anza MK-2 и Anza MK-3 имеют дальность действия 4,5 и 6 км.

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12 апреля сообщалось, что Пакистан отправит в Украину в апреле 230 военных контейнеров с военным снаряжением.