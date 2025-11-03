После разрешения выезда мужчинам 18−22 лет: в Швейцарии выросло число обращений украинцев за временной защитой

По информации журналистов, около 1000 украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет подали заявления о временной защите в Швейцарии в компетентные органы, (Фото: Fabrizio Bensch/REUTERS)

С начала сентября 2025 года, когда власти Украины разрешили выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет , в Швейцарии резко возросло количество заявлений на получение статуса временной защиты S от представителей этой возрастной категории.

Об этом 3 ноября сообщает швейцарское издание Swissinfo.

По информации журналистов, около 1000 украинских мужчин этой возрастной группы подали соответствующие заявления в компетентные органы,

Согласно соответствующим данным швейцарского Государственного секретариата по миграции (SEM), через несколько дней после вступления в силу новых украинских правил выезда для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет количество ходатайств о предоставлении убежища увеличилось по всей Европе — в том числе и в Швейцарии.

С начала сентября количество таких заявлений значительно возросло. Если в конце августа (35-я неделя) было подано только 3 заявления, то в последующие недели их количество выросло до 33, 77, а затем неуклонно увеличивалось, достигнув (предварительного) максимума в 185 в середине октября, сообщили чиновники. По информации SEM, такие прошения в настоящее время составляют около 30% всех заявлений на получения статуса S.

Однако, по данным ведомства, в последние недели наблюдаются признаки стабилизации. Ссылаясь на сокращение числа поступлений в швейцарские центры по предоставлению убежища и сокращение числа заявлений, в SEM отметили что, вероятно, пик заявок на получение статуса S от украинских мужчин в возрасте 18−22 уже прошел.

По мнению SEM, невозможно сделать общее заявление о причинах этого. Однако можно утверждать, что эти мужчины в Украине не подлежат призыву в армию, поскольку в настоящее время возраст мобилизации в Украине составляет 25 лет.

15 октября в МВД Германии сообщили, что количество украинцев, которые хотят получить временную защиту в Германии резко возросло — примерно со 100 в неделю до тысячи — после того, как в Украине разрешили выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

Согласно данным польских пограничников, с 28 августа по 28 сентября 2025 года в Польшу въехало более 56 тыс. граждан Украины в возрасте 18−22 лет, а выехало из Польши более 19,2 тыс.

12 августа президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для украинцев до 22 лет.

27 августа Кабинет министров опубликовал постановление о пересечении государственной границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет. В постановлении отмечается, что во время военного положения за границу могут выезжать мужчины до 22 лет включительно.

В тот же день Кабмин разрешил женщинам-депутатам местных советов, которые работают на общественных началах, беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения.

2 октября европейские СМИ писали, что количество украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, которые въехали в Польшу в сентябре, увеличилось более чем в 10 раз по сравнению с предыдущим месяцем.