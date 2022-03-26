Украинцы с детьми в Польше с 26 марта могут подать заявление на получение помощи

26 марта, 02:31
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Беженцы из Украины на станции Пшемысль-Главный в Польше, 23 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Беженцы из Украины на станции Пшемысль-Главный в Польше, 23 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

С 26 марта украинцы, которые прибыли в Польшу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, смогут подать заявление для получения помощи Семья 500+. Об этом сообщает Львовская областная военная администрации в Telegram.

В ОГА напомнили, что Семья 500+ - это государственная программа поддержки семей с детьми. Украинская семья сможет получить ежемесячную помощь в размере 500 злотых (более 3400 грн) на каждого ребенка до 18 лет, вне зависимости от дохода семьи.

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Форма для подачи заявления доступна на украинском на Платформе электронных услуг (PUE) Заведения социального страхования (ZUS).

Для подачи заявления нужны:

  • польские идентификационные номера PESEL;
  • банковский счет в Польше;
  • польский номер телефона;
  • адрес электронной почты.

На выходных 26−27 марта в офисах ZUS в Польше будут помогать украинцам, которые хотят подать заявление на 500+. Список адресов можно посмотреть на сайте ZUS. Также ZUS запустила специальную горячую линию на украинском и польском языках для ответов на вопросы о семейных пособиях для украинцев. Горячая линия доступна с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 по номеру 22−444−02−55.

https://twitter.com/zus_pl/status/1507321396799569920

22 марта в ООН сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России Украину покинули более 3,5 млн жителей страны, из них более 2 млн украинцев пересекли границу с Польшей.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Беженцы Польша Украинцы за границей Война России против Украины

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