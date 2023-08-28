740 тысяч уже работают официально. Смогут ли украинцы и в дальнейшем найти работу в Польше? 28 августа, 16:02 NV Премиум Польская экономика продолжает поглощать кадровые ресурсы (Фото:Jakub Porzycki / NurPhoto via Reuters)

Украинцы стали № 1 на местном рынке работников среди всех иностранцев в Польше

Даже несмотря на увеличенный поток украинцев, которые вынужденно сбежали от войны, польским предприятиям не хватает работников. «Они все равно активно их ищут, открывают новые рынки, — отмечает Мария Кузенко, руководитель отдела легализации миграционной платформы EWL, — Польская экономика развивается. Это „губка“, которая может впитать еще много кадрового ресурса».

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Об этом говорится в статье «Конвейер с востока. Как украинцы стали драйвером экономики Польши», опубликованной в № 3 журнала NV.

Например, сезонных работников в Польше всегда не хватает, говорит Кузенко. «К нам и теперь обращаются с разными запросами: кому-то нужно 300 работников „на вчера“, кому-то — 500 „на завтра“. Это сигнализирует, что здесь потребность есть — как в мужчинах, так и в женщинах», — говорит она. Что касается промышленной отрасли, логистики и сфер, где не требуются хоть какой-то опыт работы или определенные умения, — здесь еще много незаполненных рабочих мест, добавляет эксперт.

По разным оценкам, в Польше находятся 2 млн украинцев.

Соотечественники и до полномасштабного вторжения РФ ощутимо усиливали ресурс рабочей силы на польском рынке труда. До большой войны там имели работу почти 1,5 млн граждан Украины — от сезонных работников до постоянных. Эти слова Анджея Коркуса, председателя правления компании EWL Group приводятся в исследовании EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета. «По данным Национального банка Польши, вклад миграции из Украины в рост ВВП Польши в 2014—2018 годах составил аж 11%!», — добавляет он.

По данным Gremi Personal, международной компании по трудоустройству, в Польше только официально работают около 740 тыс. украинцев. В 2021-м таких, по данным Glowny Urzad Statystyczny, было 325 тыс. При этом что тогда, что сейчас выходцы из Украины — № 1 на польском рынке работников среди всех иностранцев.

Конкуренция за рабочие руки в ЕС не исчезла даже несмотря на обусловленный войной миграционный кризис. Не только Польша, но и ряд других европейских стран открыли свои двери для украинцев. В Германии их на фоне большой войны стало в семь раз больше, чем было до февраля прошлого года: на начало 2023-го на берегах Рейна насчитывался 1 млн соотечественников.

Между тем экономика Польши набирает обороты. В стране довольно низкий показатель безработицы — всего в 2,9%, и это вдвое меньше, чем средний европейский уровень (5,9%). А ВВП в 2022 году достиг $ 688 млрд (20-е место в мире), увеличившись на 4,9%.

Уровень жизни во Вроцлаве или Варшаве сопоставим с аналогичными показателями в Берлине, Париже или Лондоне, говорится в одном из недавних материалов британского издания The Telegraph. Его авторы обращают внимание, что ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Польше уже достиг $35,6 тыс. К примеру, этот показатель составляет $44,2 тыс. в Великобритании, $43,1 тыс. во Франции и $50,2 тыс. в Германии. «При текущей траектории Польша опередит Великобританию к 2030 году», — пришли к выводу журналисты The Telegraph.

Эксперты уверены: Польша и в дальнейшем будет нуждаться в рабочих с востока. Именно они станут одним из драйверов роста местной экономики.

Этот материал впервые напечатан в журнале NV № 3 за август 2023 года. Приобрести его можно здесь.

