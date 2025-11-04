Ирландия сократит сроки размещения для новоприбывших беженцев из Украины

По данным RTE, ирландские чиновники согласовали введение еженедельных финансовых взносов за проживание в государственном жилье для тех искателей убежища, которые работают (Фото: arturdebat1984/depositphotos)

Об этом 3 ноября сообщает ирландская общественная телерадиокомпания RTE.

«Ранее лица, которые бежали от войны в Украине, могли оставаться в таком жилье до 90 дней. По данным правительства, если текущая тенденция сохранится — когда около 50 человек в день нуждаются в 90-дневном размещении — все доступные места могут быть исчерпаны уже в этом месяце», — заявили журналисты.

Кроме этого, по данным RTE, подкомитет согласовал введение еженедельных финансовых взносов за проживание в государственном жилье для тех соискателей убежища, которые работают.

По словам министра юстиции Ирландии Джима ОʼКаллагена, механизм будет разработан совместно с министром-госсекретарем Колмом Брофи и представлен правящим партиям в ближайшие недели перед передачей в Кабинет для окончательного утверждения.

Как заявил ОʼКаллаген, плата для жителей центров системы IPAS (Межведомственная служба по предоставлению убежища) может составлять от €15 до €238 (от 726,3 грн до 11525 грн) в неделю в зависимости от дохода.

«В конце концов, это будет решение правительства, но мы рекомендуем эти предложения и считаем их уместными», — сказал он.

Как сообщает RTE, из недавней утечки данных Минюста Ирландии стало известно, что ежедневно в Ирландию прибывает не менее 50 украинцев — причем это происходит после того, как Украина изменила свои законы, разрешив мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет покидать страну.

15 октября в МВД Германии сообщили, что количество украинцев, которые хотят получить временную защиту в Германии резко возросло — примерно со 100 в неделю до тысячи — после того, как в Украине разрешили выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

Согласно данным польских пограничников, с 28 августа по 28 сентября 2025 года в Польшу въехало более 56 тыс. граждан Украины в возрасте 18−22 лет, а выехало из Польши более 19,2 тыс.

12 августа президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для украинцев до 22 лет.

27 августа Кабинет министров опубликовал постановление о пересечении государственной границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет. В постановлении отмечается, что во время военного положения за границу могут выезжать мужчины до 22 лет включительно.

В тот же день Кабмин разрешил женщинам-депутатам местных советов, которые работают на общественных началах, беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения.

2 октября европейские СМИ писали, что количество украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, которые въехали в Польшу в сентябре, увеличилось более чем в 10 раз по сравнению с предыдущим месяцем.