Если летом 2022 года в Германии только 16% украинских беженцев имели работу, то в 2025 году этот показатель составляет 51%, заявили ученые (Фото: Rachel Wisniewski/Reuters)

За последние три года количество граждан Украины трудоспособного возраста, которые работают в Германии , выросла более чем в три раза.

Об этом свидетельствуют опубликованные 4 ноября результаты исследования немецкого Федерального института демографических исследований (BIB).

Как заявили ученые, если летом 2022-го, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, в Германии только 16% украинских беженцев имели работу, то в 2025 году этот показатель составляет 51%.

Реклама

«Многим украинкам и украинцам удалось найти работу после прохождения интеграционных и языковых курсов», — заявил глава исследовательской группы Андреас Этте.

По словам ученых, с 2022 года они каждые полгода опрашивали выбранных для участия в исследовании украинских беженцев. Однако в прошлом году к участию в опросе привлекли и тех, кто нашел в Германии убежище на более позднем этапе.

Как отметилив BIB, за последние годы улучшилась не только ситуация с трудоустройством украинцев в ФРГ, но и уровень их удовлетворенности работой.

По словам ученых, если сравнивать нынешние данные с данными за 2023-й, то общая доля украинцев в возрасте от 20 до 50 лет, которые сказали, что «довольны» или «очень довольны» своей работой, выросла с 87 до 94%.

Согласно результатам исследования BIB, наиболее квалифицированные украинцы прибыли в Германию во время первой волны беженцев от войны в Украине — постепенно средний уровень образования украинских беженцев в ФРГ снизился.

По данным Брюсселя, в странах ЕС по состоянию на март 2025 года было зарегистрировано 4,2 млн украинских граждан, бежавших от войны. Им предоставлена временная защита с правом на работу согласно директиве, действие которой продлено до 4 марта 2026 года. В Германии по состоянию на февраль 2025 года проживало более 1,2 млн беженцев из Украины.

Инфографика: NV

3 ноября DW сообщило, что бывший аэропорт Тегель в Берлине — крупнейший приемный центр для украинских беженцев в Германии — через несколько месяцев ликвидируют. При этом беженцев выселят, а затем вместо зданий бывшего аэропорта построят новый городской район, сообщает издание.

Ранее в Тегеле проживало более пяти тысяч беженцев, однако по состоянию на осень 2025 года количество сократилось до около полутора тысяч человек. В дальнейшем их переселят в другие приюты, в частности в помещение аэропорта Темпельгоф и общежития в разных районах города, подытожили в DW.