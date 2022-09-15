Домой из стран ЕС вернулись 5 миллионов украинцев — фон дер Ляйен

15 сентября, 22:14
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Урсула фон дер Ляйен в Киеве, 15 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Урсула фон дер Ляйен в Киеве, 15 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 15 сентября, заявила, что в Украину из Евросоюза вернулись около 5 миллионов украинцев.

Во время брифинга с президентом Владимиром Зеленским в Киеве фон дер Ляйен сказала, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину более 8 миллионов украинцев выехали в страны Евросоюза, но многие уже вернулись.

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«Около 5 миллионов уже вернулись в Украину… Конечно, мы хотим дать украинским друзьям, нуждающимся в помощи, как можно больше поддержки. Но мы также знаем, что они хотят снова вернуться домой, восстановить Украину и превратить ее в преуспевающее государство», — подчеркнула она.

Президент Еврокомиссии также сказала, что ЕС выделит 150 млн евро на поддержку внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть свои дома. Еще 100 млн евро будет выделено на восстановление школ, поврежденных и разрушенных российскими оккупантами.

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Урсула фон дер Ляйен приехала в Украину в третий раз после начала полномасштабного вторжения России. Президент Владимир Зеленский вручил ей Орден князя Ярослава Мудрого I степени, также табличка с именем президента ЕК появилась на Аллее смелости на площади Конституции в Киеве.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Евросоюз Еврокомиссия Переселенцы Украина-ЕС Владимир Зеленский Украинцы за границей Урсула фон дер Ляйен

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