Украинцы оказались крепче, чем мне рассказывали — Путин на встрече с экс-премьером Израиля
Владимир Путин (Фото:РИА Новости / Telegram)
Российский диктатор Владимир Путин признавал, что украинцев не так легко победить, как ему рассказывали.
Об этом пишет NYT со ссылкой на слова двух людей, знакомых с ситуацией.
Так, издание указывает, что во время встречи в марте с тогдашним премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом Путин признал, что украинцы крепче, чем ему рассказывали.
«Вероятно, это будет гораздо сложнее, чем мы думали. Но война идет на их территории, а не на нашей. У нас большая страна и у нас есть терпение», — сказал диктатор.