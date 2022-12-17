Украинцы оказались крепче, чем мне рассказывали — Путин на встрече с экс-премьером Израиля

17 декабря, 16:51
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Владимир Путин (Фото:РИА Новости / Telegram)

Владимир Путин (Фото:РИА Новости / Telegram)

Российский диктатор Владимир Путин признавал, что украинцев не так легко победить, как ему рассказывали.

Об этом пишет NYT со ссылкой на слова двух людей, знакомых с ситуацией.

Так, издание указывает, что во время встречи в марте с тогдашним премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом Путин признал, что украинцы крепче, чем ему рассказывали.

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«Вероятно, это будет гораздо сложнее, чем мы думали. Но война идет на их территории, а не на нашей. У нас большая страна и у нас есть терпение», — сказал диктатор.

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Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Израиль Владимир Путин Нафтали Беннет Война России против Украины

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