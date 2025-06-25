Украина заявила, что готова оказать помощь странам Африки в борьбе с российскими наемниками (Фото: REUTERS/Thierry Gouegnon/File Photo)

Украина готова помочь африканским странам в борьбе с российскими наемниками, предлагая военную подготовку, предоставление боевого опыта и помощи беженцам в регионах влияния РФ, говорится в материале Reuters .

Отмечается, что с 2022 года Киев открыл восемь новых посольств на континенте, в частности в Мавритании, Конго, Кот-д'Ивуаре. Общее количество украинских диппредставительств в Африке возросло до 18.

Реклама

Посол Украины в Африке Максим Субх заявил, что военное присутствие России в Сахеле подрывает стабильность, и подчеркнул, что Украина готова продолжать подготовку офицеров и представителей вооруженных сил Мавритании, делиться технологиями и достижениями, которых Украина достигла на поле боя.

Кроме того, Украина оказывает гуманитарную помощь беженцам из Мали, которые бегут от боевых действий с участием российских сил, в частности в крупнейшем лагере Мбера в Мавритании.

По официальным данным, в рамках инициативы Зерно из Украины уже отправлено около 300 000 тонн продовольствия в 12 стран, среди которых Конго, Эфиопия, Судан, Кения, Нигерия.

Посол Украины в Конго сообщил об обсуждении с этой страной долгосрочных соглашений в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Агентство также отметило, что в ответ на российскую дезинформацию, Киев разработал собственную африканскую стратегию, направленную на опровержение кремлевских нарративов, а также на развитие торговли, инвестиций и дипломатических связей.

При этом Украина категорически отрицает свою причастность к летнему нападению в Мали, в результате которого погибли 84 российских боевика. В то же время украинские дипломаты подтверждают, что помощь беженцам, которые «спасаются от россиян», продолжается.

«Сохраняя свою роль одного из гарантов мировой продовольственной безопасности, Украина может помешать России использовать поставки продовольствия как политический рычаг», — заявил временно поверенный в делах в Мавритании Роман Середа.

Ранее в ГУР заявили, что страна-террорист Россия использует русскую православную церковь как инструмент гибридного влияния на страны Африки. Одним из ключевых элементов влияния стал Патриарший экзархат Африки — организация, созданная РПЦ в декабре 2021 года как ответ на признание Православной Церкви Украины Патриархом Александрийским Феодором.

В частности, РПЦ развивает в Африке храмы и реализует образовательные инициативы для формирования доверия местного населения к московским нарративам, убеждены в разведке.