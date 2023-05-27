Украина официально обратилась к Германии относительно передачи ракет Taurus — СМИ 27 мая, 02:44 Ракеты Taurus (Фото:Милитарный)

Пресс-секретарь Министерства обороны Германии сообщила, что к правительству поступила просьба от Украины передать дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом сообщает Spiegel.

Также сообщается, что о поставках ракет говорили в начале мая президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

23 мая депутат Бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза, полковник бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер призвал передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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Taurus KEPD 350 — шведско-немецкие крылатые ракеты класса «воздух-земля», дальность полета которых более 500 км. Они предназначены для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей, включая важные точечные и протяженные объекты, без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Эти ракеты используют Германия, Испания и Южная Корея.

