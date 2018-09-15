Украина заняла 88-е место в глобальном рейтинге качества жизни за 2017 год, составленом аналитиками Программы развития ООН.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Место страны в рейтинге определось по таким показателям: продолжительность жизни, уровень образования и доходов. Украина была оценена в 0,751 балл (максимум - 1) и заняла 88-е место из 189 стран.
На первом месте оказалась Норвегия с показателем 0,953. На втором - Швейцария с индексом 0,944, на третьем - Австралия с результатом 0,939. На четвертом и пятом местах оказались Ирландия и Германия с индексами 0,939 и 0,938 соответсвенно.
Также в первую десятку вошли Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и Нидерланды.
Лучший показатель среди постсоветских стран продемонстрировала Эстония - 30-е место с индексом 0,871. Польша заняла 33-е место, Словакия - 38-е, Венгрия - 45-е.
Россия в глобальном рейтинге заняла 49-е место, Беларусь - 53-е.
На последнем, 189-м, месте в рейтинге оказался Нигер.
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