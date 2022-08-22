«Французы были шокированы». Украина вопреки войне предлагала самолеты для тушения пожаров во Франции — Кулеба 22 августа, 21:21 Лесные пожары во Франции (Фото:Courtesy SDIS 33/Handout via REUTERS)

Украина предлагала Франции направить специальные самолеты для тушения лесных пожаров.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

В частности, он ответил на вопрос, как ведет себя украинская дипломатия в условиях масштабного российского вторжения.

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«Приведу пример, во Франции пожар. Мы, когда об этом узнали, сразу предложили им направить два наших противопожарных самолета, которые могли принять участие в тушении этих пожаров. Французы были просто шокированы — „в Украине война, а они думают, как они могут помочь нам в решении наших проблем“. Но это и есть международные отношения. Не только ты постоянно берешь, но ты тоже умеешь давать», — отметил Кулеба.

В середине июля во Франции были сильные лесные пожары. На юго-западе, в департаменте Жиронда, огонь уничтожил 7,5 тыс. гектаров лесных массивов. Более 11 тыс. человек были эвакуированы. Почти 1 тыс. пожарных были задействованы в тушении пожаров в департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции. Для ликвидации пожаров привлекли специализированную авиацию.



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