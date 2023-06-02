Украина должна получить гарантии безопасности, которые будут отличаться от членства в НАТО — Шольц 2 июня, 15:56 Олаф Шольц (Фото:Nadja Wohlleben/Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что Украина должна получить гарантии безопасности от отдельных стран НАТО после войны, которые будут отличаться от статуса государств-членов Альянса.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

«Всем ясно, что сейчас речь идет о поддержке Украины и что, особенно в нынешней ситуации, речь не идет о членстве. В этом отношении мы все должны сосредоточиться на том, как мы, как отдельные государства, можем поддержать Украину», — сказал Шольц.

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Отвечая на вопрос о возможных гарантиях безопасности для Украины, канцлер добавил, страны Европы подробно обсуждают этот вопрос с самого начала войны.

«Это действительно вопрос о том, как мы можем сформулировать гарантии безопасности, которые были бы максимально эффективными, но отличались бы от того, что в настоящее время ассоциировалось бы с членством в НАТО», — сказал он.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны НАТО пока не определились с гарантиями безопасности для Украины. Альянс сосредотачивается на помощи для окончания войны.