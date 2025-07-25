В Украину прибыл Patriot и ракеты-перехватчики от Германии (Фото: Доминика Заржицкая / NurPhoto через Reuters)

После громкого заявления президента США Дональда Трампа о разблокировании военной помощи Киеву, в Украину уже прибыли зенитно-ракетная система Patriot и дополнительные ракеты-перехватчики из Германии , говорится в материале The Telegraph .

По данным издания, это стало первым результатом договоренностей 14 июля. Вскоре после этого Берлин объявил о новой договоренности с Вашингтоном — предоставить Украине еще пять батарей Patriot. Две из них финансирует Германия, еще одну оплатит Норвегия.

Реклама

Отмечается, что после громкого заявления Дональда Трампа о разблокировании военной помощи Киеву, в Украину уже прибыли зенитно-ракетная система Patriot и дополнительные ракеты-перехватчики — благодаря договоренности с Германией.

Как пишет The Telegraph, это стало следствием дипломатической активизации, которая началась со звонка министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского генералу Киту Келлогу 4 июля. Он сообщил о ночной атаке на польское консульство в Киеве, в результате чего обратился к главному советнику Трампа по Украине с просьбой возобновить помощь.

«Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину… Путин издевается над вашими мирными инициативами», — сказал он.

На тот момент США уже прекратили поставки оружия Киеву, что вызвало беспокойство среди союзников. Однако уже после этого разговора генерал Келлог позвонил Трампу и, после короткого обмена поздравлениями с Днем независимости и похвалы за «один большой, красивый законопроект», они перешли к обсуждению ситуации в Украине.

Келлог сообщил Трампу о массированной ночной атаке, во время которой было запущено 11 ракет и 539 дронов, а также о повреждении посольства Польши. Он использовал разговор, чтобы продвигать идею немедленного возобновления поставок ракет Patriot.

Реакция Трампа была быстрой: он приказал снять блокировку с поставок самой современной версии Patriot (Pac-3), которые были задержаны из-за оценки запасов Пентагона. Также он поручил Келлогу сообщить министру обороны Питу Гегсету об этом решении, заметив: если тот не верит — «пусть позвонит ему лично».

В тот же день Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому помочь с потребностями ПВО. В Вашингтоне этот шаг назвали первым признаком того, что Трамп начал признавать стратегическую важность усиления обороноспособности Киева как шага к возможным переговорам с Путиным.

По данным издания, на практике реализация решений заняла несколько дней: Пентагону понадобилось минимум четыре дня, чтобы сдвинуть с места первую партию — среди них были 40 перехватчиков Pac-3, заказанных администрацией экс-президента США Джо Байдена в Польше. После вмешательства Трампа была разблокирована отправка 12 из них.

Этот разворот в позиции США вдохновил европейские столицы. Канцлер Германии Фридрих Мерц начал предлагать закупить Patriot для передачи Украине. Генсек НАТО Марк Рютте пошел еще дальше — предложил возмещение миллиардных сумм за американское оружие для Киева от европейских союзников и Канады.

Отмечается, что Трамп также поддержал план. Оружие должно было не только давить на российского диктатора Владимира Путина для начала переговоров, но и стать примером эффективности американского вооружения в условиях перевооружения Европы.

21 июля глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что США и Германия договорились передать Украине пять систем противовоздушной обороны Patriot. Ожидается, что эти комплексы поступят «в ближайшее время».

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.