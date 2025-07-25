В Украину уже прибыли система Patriot и ракеты-перехватчики, предоставленные Германией — The Telegraph

25 июля, 13:38
В Украину прибыл Patriot и ракеты-перехватчики от Германии (Фото: Доминика Заржицкая / NurPhoto через Reuters)

После громкого заявления президента США Дональда Трампа о разблокировании военной помощи Киеву, в Украину уже прибыли зенитно-ракетная система Patriot и дополнительные ракеты-перехватчики из Германии, говорится в материале The Telegraph.

По данным издания, это стало первым результатом договоренностей 14 июля. Вскоре после этого Берлин объявил о новой договоренности с Вашингтоном — предоставить Украине еще пять батарей Patriot. Две из них финансирует Германия, еще одну оплатит Норвегия.

Как пишет The Telegraph, это стало следствием дипломатической активизации, которая началась со звонка министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского генералу Киту Келлогу 4 июля. Он сообщил о ночной атаке на польское консульство в Киеве, в результате чего обратился к главному советнику Трампа по Украине с просьбой возобновить помощь.

«Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину… Путин издевается над вашими мирными инициативами», — сказал он.

На тот момент США уже прекратили поставки оружия Киеву, что вызвало беспокойство среди союзников. Однако уже после этого разговора генерал Келлог позвонил Трампу и, после короткого обмена поздравлениями с Днем независимости и похвалы за «один большой, красивый законопроект», они перешли к обсуждению ситуации в Украине.

Келлог сообщил Трампу о массированной ночной атаке, во время которой было запущено 11 ракет и 539 дронов, а также о повреждении посольства Польши. Он использовал разговор, чтобы продвигать идею немедленного возобновления поставок ракет Patriot.

Реакция Трампа была быстрой: он приказал снять блокировку с поставок самой современной версии Patriot (Pac-3), которые были задержаны из-за оценки запасов Пентагона. Также он поручил Келлогу сообщить министру обороны Питу Гегсету об этом решении, заметив: если тот не верит — «пусть позвонит ему лично».

В тот же день Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому помочь с потребностями ПВО. В Вашингтоне этот шаг назвали первым признаком того, что Трамп начал признавать стратегическую важность усиления обороноспособности Киева как шага к возможным переговорам с Путиным.

По данным издания, на практике реализация решений заняла несколько дней: Пентагону понадобилось минимум четыре дня, чтобы сдвинуть с места первую партию — среди них были 40 перехватчиков Pac-3, заказанных администрацией экс-президента США Джо Байдена в Польше. После вмешательства Трампа была разблокирована отправка 12 из них.

Этот разворот в позиции США вдохновил европейские столицы. Канцлер Германии Фридрих Мерц начал предлагать закупить Patriot для передачи Украине. Генсек НАТО Марк Рютте пошел еще дальше — предложил возмещение миллиардных сумм за американское оружие для Киева от европейских союзников и Канады.

Отмечается, что Трамп также поддержал план. Оружие должно было не только давить на российского диктатора Владимира Путина для начала переговоров, но и стать примером эффективности американского вооружения в условиях перевооружения Европы.

21 июля глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что США и Германия договорились передать Украине пять систем противовоздушной обороны Patriot. Ожидается, что эти комплексы поступят «в ближайшее время».

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Германия Дональд Трамп ЗРК Patriot Война России против Украины

