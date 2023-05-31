Украина провела уже несколько «формирующих операций», чтобы запутать Россию перед контрнаступлением — FT 31 мая, 10:54 Украинский военный у линии фронта в Донецкой области, 28 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Перед контрнаступлением Украина осуществляет все более смелые «операции по формированию обстановки», чтобы ввести в заблуждение или отвлечь внимание российских оккупантов и сформировать поле боя для будущей битвы, пишет The Financial Times, ссылаясь на аналитиков и неназванных чиновников.



Газета перечислила четыре такие операции за май, прямое участие в трех из которых Украина не подтверждала или отрицала:



Видео дня

Издание называет эти «символические» и «более стратегически важные» операции частью стандартной военной практики, которые также имели определенный психологический эффект на РФ.

«Операции обмана всегда были частью войны, но сейчас их эффект усиливается благодаря социальным сетям. Это украинские операции в серой зоне, которые требуют от России траты ресурсов — будь то войска или информационные операции. Они похожи на работу фокусника: они обманывают зрителя и заставляют его обратить внимание на что-то другое», — считает Джон Спенсер, бывший майор армии США, возглавляющий кафедру войны в городских условиях в Институте современной войны в Вест-Пойнте.

Экс-офицер британской армии Майк Мартин объяснил журналистам, что идея таких операций заключается в том, чтобы создать «дилеммы» для командования РФ, которые, в отличие от «проблем», «парализуют действия».

По словам неназванного высокопоставленного украинского чиновника, «успешное наступление начинается с успешного психологического наступления». Он сказал FT, что боевой дух россиян «не на самом высоком уровне».



Западные чиновники называют пока не понятным уровень эффективности украинского контрнаступления. В то же время, по словам одного из высокопоставленных чиновников, с помощью подобных операций «украинцы тестируют и зондируют: что работает, а что нет».

«Весь смысл этого контрнаступления заключается в том, что ни Россия, ни [западные союзники] не знают, когда оно на самом деле начнется. И то, что мы видим сейчас, — это то, что они заставляют россиян постоянно гадать», — заявил он FT.

