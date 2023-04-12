Сербия тайно предоставила или обязалась отправить Украине летальное оружие — документ из «утечки» разведданных 12 апреля, 08:32 Президент Сербии Александр Вучич ранее отрицал предоставление боеприпасов либо другого оружия Украине (Фото:predsednik.rs)

Сербия — единственная страна Европы, отказавшаяся ввести санкции против России за ее вторжение в Украину — тайно согласилась поставлять оружие Киеву или уже отправила его, свидетельствуют «слитые» секретные документы Пентагона.

Об этом сообщает агентство Reuters, которому удалось ознакомиться с соответствующим документом. Он содержит краткое изложение ответов европейских правительств на запросы Украины о военной подготовке и «летальной помощи», то есть об оружии. Документ был среди десятков других вероятно секретных бумаг, опубликованных в Интернете за последние недели, что считается самой серьезной утечкой секретов разведсообщества США за последние годы.

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В документе под названием Европа | Response to Ongoing Russia-Ukraine Conflict (Европа | Ответ на текущий российско-украинский конфликт) в форме диаграммы перечислены «оценочные позиции» 38 европейских правительств в ответ на запросы Украины о военной помощи.

В частности, видно, что Сербия отказалась обеспечить обучение украинских военных, но обязалась отправить летальный груз или уже предоставила его. Также отмечается, что Сербия «обладает политической волей и военными возможностями предоставить оружие Украине в будущем».



Документ имеет грифы Secret и NOFORN, что свидетельствует о его секретности и запрете на распространение иностранным спецслужбам и военным за пределами США. Он датирован 2 марта и отмечен печатью Объединенного комитета начальников штабов США.

В этом документе ответы на запросы Украины о помощи разделены на следующие категории:

страны, взявшие на себя обязательство предоставить обучение и летальную помощь;

страны, уже обеспечившие обучение, летальную помощь, либо то и другое;

страны, располагающие военным потенциалом и политической волей « оказывать в будущем летальную помощь».

Австрия и Мальта были единственными странами, отмеченными ответом «нет» во всех категориях.

Агентство Reuters отмечает, что не смогло независимо проверить подлинность документа и пока не получило комментариев от офиса президента Сербии Александра Вучича, украинского посольства или Пентагона, куда обратилось с запросами о комментариях.

Правительство Вучича до сих пор придерживалось формального нейтралитета в войне РФ против Украины, напоминает Reuters, несмотря на глубокие экономические и другие связи Сербии с Россией.

«Если этот документ точен, он либо демонстрирует двуличие Вучича относительно России, либо тот находится под огромным давлением со стороны Вашингтона в вопросе поставок оружия в Украину», — отметил в комментарии агентству Януш Бугайский, эксперт по вопросам Восточной Европы в Jamestown Foundation, центре внешнеполитических исследований.

В марте в пророссийском Telegram-канале появилась информация о якобы поставке Киеву 122-мм ракет класса «земля-земля» от сербского производителя в ноябре 2022 года. Документы включали данные об отгрузке ракет и украинском правительственном сертификате получателя груза. Тогда же Москва обратилась в Белград за официальным разъяснением. Сербский оружейный производитель Krusik Corp. отверг предоставление Украине ракет или другого оружия. Вучич назвал эту информацию «ложью». «Мы не экспортировали никакого оружия или боеприпасов в Россию или Украину», — сказал он 5 марта.

Министерство юстиции США сейчас расследует утечку документов, а Пентагон оценивает ущерб, нанесенный национальной безопасности США.

