Украина получит из Норвегии системы для борьбы с беспилотниками 14 августа, 19:17 Cortex Typhon C-UAS (Фото:Norwegian Armed Forces)

Украина получит из Норвегии Cortex Typhon C-UAS для борьбы с беспилотниками. Их стоимость около $70 миллионов.

Об этом сообщает Kongsberg Defence&Aerospace.

Это относительно новая разработка — пулеметная турель с системой наблюдения. Ее можно поставить на броневики Dingo. Их Норвегия передаст Украине тоже.

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«Этот контракт обеспечит значительное повышение способности Вооруженных Сил Украины и поддержит их способность защищать свой народ и свою страну от воздушных угроз», — сказал президент Kongsberg Defense & Aerospace Эйрик Ли.

11 июля Норвегия расширила военную помощь для Украины в четыре раза — до 10 млрд норвежских крон, что составляет более 35,13 млрд гривен.

18 мая министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что Норвегия в сотрудничестве с Великобританией поставит Украине до восьми реактивных систем залпового огня и три радара контрбатарейной борьбы и артиллерийской разведки ARTHUR.



31 мая на встрече премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Осло было анонсировано предоставление Норвегией пятилетней программы военной помощи для Украины на общую сумму 7 миллиардов евро.