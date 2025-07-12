Германия профинансирует первые дальнобойные системы вооружения для Украины, они должны поступить уже в конце июля

Руководитель специального штаба по поддержке Украины при Министерстве обороны ФРГ Кристиан Фройдинг (Фото: Киевский форум по безопасности)

Первые дальнобойные системы вооружения , профинансированные Германией, поступят в Украину уже в конце июля.

Об этом сообщил генерал-майор Кристиан Фройдинг — руководитель специального штаба по поддержке Украины при Министерстве обороны ФРГ, сообщает ZDF.

Он отметил, ситуация в Украине сейчас «военно, безусловно, напряженная», а российские войска уже «в течение нескольких недель, если не месяцев, пытаются действовать инициативно».

В то же время, по словам Фройдинга, в воздухе ситуация для Украины, особенно в крупных городах, за последние недели ухудшилась.

«Мы нуждаемся в системах вооружения, которые достигают глубины российской территории, которые могут бить по складам, командным пунктам, аэродромам и самолетам… В большом количестве, более нескольких сотен единиц», — добавил генерал, отметив, что это значительно усилит украинскую противовоздушную оборону и украинские способности в ближайшие недели и месяцы.

Фройдинг также добавил, что Германия «готова предоставить такие системы вооружения».

Отмечается, что поставки соответствующих средств являются частью соглашения между Министерством обороны Украины и украинской оборонной промышленностью, которое Германия инициировала и профинансировала в конце мая.

Он заявил, что Германия тесно координирует действия с партнерами, чтобы доставить в Украину новые системы ПВО среднего и большого радиуса действия. Также ведутся переговоры о возможной передаче одного или двух комплексов Patriot, которые Германия должна была бы купить у США.

«Мы уже несколько недель ведем переговоры на всех уровнях», — добавил Фройдинг.

Ранее спикер МИД Украины Георгий Тихий заявлял, что ряд партнеров Украины, в частности Германия и Норвегия, выразили готовность закупить системы противовоздушной обороны Patriot для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщал, что Германия готова оплатить для Украины две системы Patriot. Также есть договоренности с Норвегией о финансировании одной системы.

4 июля немецкий канцлер Фридрих Мерц имел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого попросил американского президента продолжить поставки Украине ракет-перехватчиков Patriot. Кроме этого, Мерц отметил, что Германия готова купить батареи для Patriot в США и отправить в Украину.

Также, как сообщало Axios, ссылаясь на три источника, знакомые с переговорами, Дональд Трамп предложил Германии продать Украине один из своих комплексов Patriot.

8 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников сообщила, что Трамп рассматривает возможность отправки в Украину еще одной системы противовоздушной обороны Patriot.