Подарок под елку. Казахстан передал украинским медикам 41 мощный генератор 25 декабря, 19:16 Казахстан передал украинским медикам 41 мощный генератор (Фото:МОЗ Украины/Telegram)

Казахстан передал Украине 41 генератор, которые будут распределены между учреждениями здравоохранения. Их отправят в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины в Telegram.

«Получили отличный подарок под елку от братского народа Казахстана», — говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что приборы будут переданы в области, которые находятся под атаками российских агрессоров и где в них больше всего нуждаются, — в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую.

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«Каждый генератор — это гарантия бесперебойной работы операционных, реанимаций и кислородных станций», — подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Партия генераторов была доставлена благодаря работе межпарламентской группы дружбы Украина — Казахстан.