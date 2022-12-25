Подарок под елку. Казахстан передал украинским медикам 41 мощный генератор

25 декабря, 19:16
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Казахстан передал украинским медикам 41 мощный генератор (Фото:МОЗ Украины/Telegram)

Казахстан передал украинским медикам 41 мощный генератор (Фото:МОЗ Украины/Telegram)

Казахстан передал Украине 41 генератор, которые будут распределены между учреждениями здравоохранения. Их отправят в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины в Telegram.

«Получили отличный подарок под елку от братского народа Казахстана», — говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что приборы будут переданы в области, которые находятся под атаками российских агрессоров и где в них больше всего нуждаются, — в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую.

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«Каждый генератор — это гарантия бесперебойной работы операционных, реанимаций и кислородных станций», — подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Партия генераторов была доставлена благодаря работе межпарламентской группы дружбы Украина — Казахстан.

https://www.youtube.com/embed/5F9f2XXaPrQ
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Помощь Казахстан Война России против Украины Генератор

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