Украина получила еще $1,7 млрд от Канады за счет замороженных российских активов

Канада передала Украине около 1,7 миллиарда долларов США (2,3 миллиарда канадских долларов) в рамках инициативы ERA. Эти средства были предоставлены за счет доходов от замороженных российских активов.

Об этом в понедельник, 30 июня, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что всего с начала года, включая последний транш, Украина уже получила около 17,6 миллиарда долларов, аккумулированных благодаря замороженным активам РФ.

«Совместно с партнерами заставляем Россию платить за совершенные ею преступления и разрушения. Настаиваем на полной конфискации замороженных средств РФ. Они нужны для выплаты компенсаций пострадавшим от агрессии и для восстановления нашего государства. Это также будет актом справедливости для предупреждения агрессивных войн в будущем», — добавил Шмыгаль.

25 июня министр обороны Рустем Умеров сообщал, что Украина получит 350 современных ракет британского производства для ПВО за счет замороженных российских активов.

Замороженные российские активы — что известно

Агентство Bloomberg сообщало, что ЕС ищет «более агрессивные» способы конфискации замороженных активов Центрального банка России.

ЕС вместе со странами G7 и Австралией заморозили около $280 млрд российских активов в виде ценных бумаг и наличных, в основном через бельгийскую клиринговую палату Euroclear.

По данным Министерства финансов США, санкции против влиятельных российских лиц дополнительно заморозили активы на сумму около $58 млрд, включая элитную недвижимость, яхты и частные самолеты.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что страны G7 и ЕС в 2025 году выделят Украине $50 млрд, обеспеченных замороженными российскими активами.

В январе 2025 года ЕС впервые передал Украине 3 млрд евро, обеспеченных доходами от замороженных активов РФ.

25 февраля руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что на данный момент отсутствует консенсус всех членов Евросоюза по конфискации замороженных в ЕС российских активов.

Санкции в отношении замороженных российских активов должны продлеваться каждые полгода с согласия всех 27 стран ЕС. В то же время в Брюсселе опасаются, что этим летом Венгрия может заблокировать их пролонгацию.