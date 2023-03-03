Украина ни при чем. Часть местных жителей в Брянской области уже присоединилась к РДК — Юсов 3 марта, 14:53 Русский добровольческий корпус заявил 2 марта, что находится в Брянской области РФ (Фото:t.me/russvolcorps)

Представитель пресс-службы ГУР Украины Андрей Юсов в интервью Radio NV заявил, что часть местных жителей Брянской области России присоединилась к Русскому добровольческому корпусу.

«Если говорить о поддержке внутри РФ, то такая поддержка, безусловно, есть. Есть информация о том, что часть местных жителей этих населенных пунктов в Брянской области уже присоединилась, в частности, к РДК», — сказал Юсов Radio NV.

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Представитель ГУР подчеркнул, что события в Брянской области — внутрироссийские и Украина не имеет к ним никакого отношения.

2 марта российские власти сообщили о якобы перестрелке с людьми в военной форме с желтыми повязками. При этом пропагандистские СМИ уделили этому событию много внимания, сообщая о захвате заложников и даже убитых. Впоследствии появилось видео, на котором на фоне фельдшерского пункта, расположенного в Брянской области, двое бойцов — командир Русского добровольческого корпуса (РДК) Денис с позывным Рекс и боец Александр с позывным Фортуна заявили о том, что перешли российскую границу.

Также в своем обращении бойцы сообщили, что «не воюют с гражданскими, не убивают безоружных», а призывают рядовых граждан России понять, что «они не рабы» и противостоять режиму российского президента Владимира Путина.

На одном из видео РДК, на котором события также происходят на территории РФ, действительно слышна стрельба.

В октябре 2022 года издание Главком писало, что бойцы Русского добровольческого корпуса выполняют боевые задания в составе 98-го батальона Теробороны Азов-Днепр 108-й бригады Вооруженных Сил Украины.

Издание утверждало, что они боролись в России с режимом российского диктатора Владимира Путина, участвовали в Революции Достоинства, АТО и ООС.

Новая газета Европа сообщила, что основал Русский добровольческий корпус Денис Капустин — «известный в праворадикальной среде бизнесмен», создавший популярный среди россиян, чьи взгляды можно отнести к «ультраправым» бренд одежды Whiterex. С 2001 года Капустин жил в Германии.