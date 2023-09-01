Украина может провести выборы в 2024 году, но необходима помощь партнеров — Подоляк

1 сентября, 21:30
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Анна Войтенко)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Анна Войтенко)

Украина может провести выборы в 2024 году, однако для этого необходима помощь от партнеров, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире телемарафона он подчеркнул, что «правительство готово в рамках демократической процедуры, если нужно будет, внести изменения в законодательство».

Он также добавил, что в целом выборы требуют огромного количества средств, которые Украина пока не может вложить самостоятельно.

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Советник главы Офиса президента также отметил, что Украина пока не получила гарантий от партнеров по поводу безопасности в ходе избирательного процесса. Подоляк надеется, что Украина получит Patriot, которые позволят дозакрыть небо и защитить гражданское население.

24 августа Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что парламентские и президентские выборы в Украине, проведение которых откладывается из-за военного положения, должны состояться даже в условиях войны.

27 августа Зеленский отметил, что проводить выборы во время военного положения, согласно законодательству, запрещено, но при этом он не держится за власть.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Выборы президента Офис президента Украины Война России против Украины

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