Украина может провести выборы в 2024 году, но необходима помощь партнеров — Подоляк 1 сентября, 21:30 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Анна Войтенко)

Украина может провести выборы в 2024 году, однако для этого необходима помощь от партнеров, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире телемарафона он подчеркнул, что «правительство готово в рамках демократической процедуры, если нужно будет, внести изменения в законодательство».

Он также добавил, что в целом выборы требуют огромного количества средств, которые Украина пока не может вложить самостоятельно.

Видео дня

Советник главы Офиса президента также отметил, что Украина пока не получила гарантий от партнеров по поводу безопасности в ходе избирательного процесса. Подоляк надеется, что Украина получит Patriot, которые позволят дозакрыть небо и защитить гражданское население.

24 августа Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что парламентские и президентские выборы в Украине, проведение которых откладывается из-за военного положения, должны состояться даже в условиях войны.

27 августа Зеленский отметил, что проводить выборы во время военного положения, согласно законодательству, запрещено, но при этом он не держится за власть.