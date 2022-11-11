Украина, Камбоджа и Япония готовят совместный проект по разминированию 11 ноября, 15:55 Разминирование (Фото:ООС)

Украина, Камбоджа и Япония работают над трехсторонним проектом для помощи в разминировании нашей страны.



Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба лично встретился с премьер-министром Королевства Камбоджа Хун Сеном в Пномпене.

"На нашей встрече говорилось, в частности, о помощи в разминировании. У нас вырисовывается совместный трехсторонний проект по разминированию украинских территорий с привлечением Камбоджи и Японии. Мы проговорили конкретные параметры данного проекта, кто и что будет делать, какой график", – сказал Кулеба.



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Он добавил, что обсудил этот проект подробнее 10 ноября на встрече с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Камобджи Праком Сакхонном.



“Камбоджа по нашему запросу инициировала данный проект и готова помогать Украине в разминировании, вместе с Японией. В прошлом Камбоджа долго страдала от войны и имеет большой опыт в разминировании. То есть имеется экспертиза, имеется оборудование, будем привлекать их к решению наших проблем”, - подытожил министр.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и ведения активных боевых действий в Украине заминированы огромные территории. В МВД и ГСЧС прогнозируют, что на их полное разминирование может уйти до десяти лет.

